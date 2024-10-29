Происшествия

Лихой поворот таксиста в авто конкурента попал на видео в Волгограде

Происшествия 29.10.2024 18:59
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29.10.2024 18:59


ДТП с участием двух автомобилей такси в Краснооктябрьском районе Волгограда попало на камеры видеонаблюдения, сообщает V102.RU.



Сегодня, 29 октября, таксисты двигались по улице Еременко, когда один из них решил повернуть налево из среднего ряда на проспект Металлургов. Такой маневр стал неожиданным для его конкурента по перевозкам, который двигался по левой полосе и останавливаться перед перекрестком явно не собирался. 

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в этом ДТП.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»

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