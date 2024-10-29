Общество 29.10.2024 20:14
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29.10.2024 20:14
В Михайловке с воинскими почестями похоронили погибшего на СВО жителя Кумылженского района Волгоградской области Вадима Фурсова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Суляевского сельского поселения, перед погребением простились с 36-летним защитником Родины в хуторе Ярской-1.Вадим Фурсов 9 сентября 2024 года был ранен в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории Курской области. Раненый боец попал в госпиталь для ветеранов войн в Москве. Однако ранение оказалось несовместимым с жизнью и 15 октября он скончался.
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Общество 29.10.2024 22:14
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Общество 29.10.2024 21:37
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Общество 29.10.2024 20:55
Волгоградская облдума готовится к перебоям напряжения за 2 млн29.10.2024 19:32
Общество 29.10.2024 19:32
В Волгограде изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции ЦУМа29.10.2024 18:10
Общество 29.10.2024 18:10
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Общество 29.10.2024 18:05
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Общество 29.10.2024 11:35
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Общество 29.10.2024 10:43
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Общество 29.10.2024 08:31
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Общество 28.10.2024 21:09
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Общество 28.10.2024 19:29