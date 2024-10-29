Общество

Температурное пике ожидает волгоградцев в начале ноября

Общество 29.10.2024 21:37
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29.10.2024 21:37


Резкие перепады температуры прогнозируют в конце длинной рабочей недели в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные сервисы, если 1 ноября  днем обещают до +8 градусов, то в субботу потеплеет до +13 и пройдут дожди.
А вот в воскресенье, 3 ноября, столбик термометра днем опустится сразу на 9 пунктов -  до +4. Такие температурные качели могут отразиться на здоровье метеочувствительных жителей региона.
А праздничный день, 4 ноября, может принести еще один погодный сюрприз - синоптики не исключают осадки в виде первого снега. Насколько верным окажется прогноз, покажет время.
Фото Геннадия Гуляева

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