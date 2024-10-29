Каждый третий огурец в России появился в Волгоградской области





В Волгоградской области с полей собрано порядка 730 тысяч тонн овощей. Лидером по урожайности стал огурец, которого в регионе было выращено порядка 37 тысяч тонн, что фактически составляет треть от общего объема производства овоща в стране, передает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

По информации регионального комитета сельского хозяйства, с площади более 19 тысяч гектар аграриями также собрано: около 40 тысяч тонн томатов, 36 тысяч тонн капусты, 341 тысяча тонн лука, 207 тысяч тонн моркови, 13 тысяч тонн свеклы, а также накопано более 106 тысяч тонн картофеля.

Лидерами по урожайности на территории области стал Городищенский район - там уже произведено более 350 тысяч тонн овощей. В топ-5 также вошли хозяйства Среднеахтубинского (около 93 тыс. тонн), Светлоярского (более 88 тыс. тонн), Быковского (около 57 тыс. тонн) и Ленинского (более 48 тыс. тонн) районов.

В комитете отметили, что провести работы по сбору овощей еще предстоит на 15% территорий от общей посевной площади.