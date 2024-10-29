Происшествия

20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в Волжском

Происшествия 29.10.2024 18:15
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29.10.2024 18:15


Необычное дорожное происшествие с «душком» произошло сегодня, 29 октября, в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU.

- На пересечении улиц Пушкина и Александрова при совершении маневра водителем грузового автомобиля произошло опрокидывание 20-ти бочек с солеными огурцами, - рассказали в городской администрации.

В результате дорога оказалась усыпана пластиковыми бочками и их содержимым. Как отмечают очевидцы в местных пабликах, с соленьями явно было что-то не то, так как от них исходил весьма неприятный запах. 

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспеции, которые зафиксировали факт загрязнения дороги. В отношении водителя было составлено два административных протокола. После того, как происшествие было оформлено, коммунальные службы очистили дорогу от огурцов.

Фото: администрация Волжского / t.me    

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