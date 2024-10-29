20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в Волжском

Необычное дорожное происшествие с «душком» произошло сегодня, 29 октября, в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU.

- На пересечении улиц Пушкина и Александрова при совершении маневра водителем грузового автомобиля произошло опрокидывание 20-ти бочек с солеными огурцами, - рассказали в городской администрации.

В результате дорога оказалась усыпана пластиковыми бочками и их содержимым. Как отмечают очевидцы в местных пабликах, с соленьями явно было что-то не то, так как от них исходил весьма неприятный запах.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспеции, которые зафиксировали факт загрязнения дороги. В отношении водителя было составлено два административных протокола. После того, как происшествие было оформлено, коммунальные службы очистили дорогу от огурцов.

Фото: администрация Волжского / t.me