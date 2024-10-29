Транспорт

Дорожники сооружают щиты на волгоградских трассах

Транспорт 29.10.2024 18:07
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29.10.2024 18:07


В Волгоградской области коммунальные службы подготовили 267 единиц техники и 56 тонн песко-соляной смеси для борьбы с непогодой в осенне-зимний период, передает V102.RU. 

По информации облкомдортранса, в регионе наготове 10 резервных отрядов техники для ликвидации гололедицы и снежных заносов. В случае непогоды отряды будут нести круглосуточное дежурство. 

Для безопасности автомобилистов на автомагистралях подготовили 31 площадку для стоянки более чем 4 тысячи машин. На 267 участках дорог, подверженных снежным заносам, специалисты заготавливают и устанавливают снегозадерживающие щиты. 

Чтобы избежать аварийных ситуаций, дорожники просят волгоградцев проверять исправность автомобилей перед поездкой, всегда учитывать погодные условия, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и отказаться от обгона отрядов снегоуборочной техники. 

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