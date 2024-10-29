Общество

«Не в моей компетенции»: под Волгоградом главу поселения укорили в отказе помочь с похоронами погибших на СВО

Общество 29.10.2024 18:05
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29.10.2024 18:05


Жительница села Моисеево Котовского района Екатерина Винокурова обвинила и.о. главы Моисеевского сельского поселения Сергея Лесниченко в отказе помочь с рытьем могил для ее сына и его двоюродного брата, погибших на СВО.

Страшное известие о гибели 23-летнего Романа Винокурова и 26-летнего Игоря Серенко родные получили на днях. Им позвонили из военкомата и сообщили страшную весть.

– Мой сын Роман и его брат Игорь были мобилизованы осенью 2022 года. Служили они вместе, вместе и погибли, у Игоря жена и ребенок остались, – говорит горем убитая мать.

В военкомате родственникам Романа и Игоря пояснили, что пока тела погибших бойцов на их родину не доставлены.

– Но сказали, что в любой момент могут привезти. Поэтому мы решили, что могилы на кладбищах сел Моисеево и Ефимовка должны быть подготовлены заранее. Мы с мужем и вдова  Игоря написали заявление Сергею Лесниченко, главе Моисеевского сельского поселения, с просьбой оказать помощь в организации мероприятий, связанных с похоронами в один календарный день. А также организовать присутствие и дальнейшее сопровождение родственников погибших медперсоналом со всем необходимым оборудованием и медикаментами для оказания необходимой медпомощи, – рассказывает Екатерина.

Однако понимания у главы поселения родственники погибших бойцов не нашли. После этого мама Романа записала гневное голосовое сообщение, которое она выложила в чат села.

– Неужели наши ребята за два года службы на СВО не заслужили, чтобы им могилу выкопали? Вас что, ради Бога, что ли просить или что? Бессовестные вы. Как отправлять наших ребят, так в первых рядах. А как помочь, – ниоткуда помощи не дождешься. В Бурлуке помогают, и могилки копают. А у нас в Моисеево – ничего. Футболят то туда, то сюда. Тут такое горе. И футболят. Не знаю, в какую сторону бежать, – в сердцах выпалила потерявшая сына мать.

Екатерина подтвердила все, что она высказала в сельском чате. 

– Он [Лесниченко] нам сказал, что может только предоставить УАЗ с водителем, а по поводу остального, мол, это не в его компетенции. Заявил, что копачей у него нет. И предложил эти вопросы адресовать в военкомат. В военкомате пообещали, что все организуют сами, гробы привезут, но могилы нужно подготовить. Я в шоке до сих пор от общения с главой. Что-то человеческое у него есть? – вопрошает убитая горем женщина.

Пост Екатерины Винокуровой вызвал бурное обсуждение в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово». В основном люди выражали недоумение в связи с отказом чиновника помочь осиротевшим семьям.

– Обычно всегда помогают. Даже просить не надо, – удивляется один из пользователей.

– Так зачем же такие руководители нужны??!! Если они – моя хата с краю?! Возможно, человеку нужна не материальная помощь, а помощь в других вопросах. Не может сам, он может попросить других людей. Что за отношение?! – негодует другой.

– Какое равнодушие и безразличие материнскому горю. Примите мои искренние соболезнования. Пусть этому руководителю будит стыдно.  А, если обратиться в военкомат, может, они вам помогут, – советует третий.

Корреспондент V102.RU дозвонился до Сергея Лесниченко и попросил его прокомментировать эту ситуацию. Чиновник выразил соболезнование родным погибших на СВО молодых парней  и заверил, что помощь семьям в рытье могил будет оказана.

– Что касается дежурства медиков на похоронах, этот вопрос я решить не могу. Но свяжусь с военкоматом, надеюсь, это удастся организовать, - заявил Сергей Федорович.

Напомним, Сергей Лесниченко, бывший глава Котово, в настоящее является подсудимым по уголовному делу, рассматриваемому в Котовском районном суде. Его обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. при строительстве улицы Дачная. Дорога, построенная за 30 миллионов, рассыпалась буквально через два месяца. Следователи выявили завышение объема проведенных работ на 8 миллионов. 

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