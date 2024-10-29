В Волгоградской области благоустроят набережную у музея-панорамы





В Центральном районе Волгограда специалисты приступили к благоустройству верхней террасы на участке набережной от музея-панорамы «Сталинградская битва» до памятника Маршалу Рокоссовскому. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, рабочие уже начали демонтировать старые пешеходные дорожки.

В ходе реконструкции планируется установить новые скамейки и урны, а также выполнить комплекс работ по прокладке поливочного водопровода и озеленению. Также на территории появится новое освещение – ландшафтные светильники и фонари. Специалисты планируют и обновить спуск к нижней террасе набережной.

Завершиться работы должны в 2025 году.