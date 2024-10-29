Глава района Волгоградской области пошла на второй срок

Фото администрации Николаевского района VK.com
Общество 29.10.2024 22:14
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29.10.2024 22:14
Фото администрации Николаевского района VK.com
Анжелика Гребенникова во второй раз стала главой Николаевского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации района, сегодня, 29 октября, на этот пост она была избрана единогласно по итогам конкурса по отбору кандидатур депутатами районной думы. По этому случаю в Николаевске прошла торжественная церемония вступления в должность избранной главы, поздравить которую приехали депутаты и чиновники из облдумы и администрации региона.Напомним, впервые Анжелика Гребенникова стала главой района по итогам аналогичного конкурса в 2019 году. Руководитель муниципалитета раньше работала учителем русского и английского языка, а в администрации района трудится с 2005 года. Десять лет, до 2019 года, она являлась заместителем главы Николаевского района.
Фото администрации Николаевского района VK.com
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