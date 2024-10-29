Общество

Волгоградские коммунальщики поделились опытом с будущими специалистами

Общество 29.10.2024 10:43
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29.10.2024 10:43


Сразу шесть студентов Волгоградского строительного техникума прошли производственную практику на водоочистных станциях Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов.

Молодые люди обучаются по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» не первый год, но на реальное предприятие попали впервые.

– Все интересно было! Нам и насосы показали, которые качают воду, и вообще станцию, как она работает. Вот вода поступает к нам. А как она поступает? Через что она проходит? Интересно! – поделились впечатлениями Илья Осипов, Данил Петров и Дмитрий Яблоновский.

Под строгим надзором сотрудников станции и лично начальника участка водопроводных очистных сооружений Краснооктябрьского района Алексея Ускова ребята быстро освоили базовые навыки монтажа оборудования. Теперь они с закрытыми глазами могут собрать и разобрать фланцевую задвижку.

– В колледже мы все это записывали в тетрадках, изучали по картинкам. Но лучше же ведь пощупать, покрутить – так легче запоминается, – рассказали студенты.


Производственная практика – незаменимая часть образовательного процесса. Это не просто способ проверить знания, которые студенты получают в теории. Практика на производстве помогает многим приобрести настоящий опыт, проявить себя, а кому-то даже начать карьеру

Отметим, в «Концессии водоснабжения» своих студентов регулярно направляют Волгоградские аграрный университет и институт архитектуры и строительства, колледж машиностроения и связи, индустриальный техникум, строительный техникум. Всего же с начала 2024 года производственную практику в «Концессиях» прошли 18 человек.

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