В Волгограде женщина разбилась при падении с 17-го этажа жилой высотки





В Дзержинском районе Волгограда на ул. Ангарской, 100А – ЖК «Романовъ» – 29 октября обнаружили тело 50-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, погибшая получила смертельные травмы при падении с высоты 17-го этажа.

– Тело находилось под окнами жилой высотки. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными, – сообщили источники информагентства. – Рассматривается версия о том, что женщина упала с собственного балкона, расположенного на 17-м этаже.

По не подтвержденной официально информации, в момент трагедии в квартире, в которой проживала волгоградка, находился ее несовершеннолетний ребенок.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: Яндекс Карты