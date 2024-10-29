В Волжском открыли погибшему в СВО добровольцу «Парту Героя»





В городе Волжском Волгоградской области открыли «Парту Героя» в честь погибшего в ходе спецоперации Дмитрия Малашина, сообщает V102.RU.





- В 28-й школе торжественно открыли Парту Героя - она посвящена выпускнику школы Дмитрию Малашину. После начала СВО он не остался в стороне и ушел в зону спецоперации добровольцем, - рассказали информагентству в администрации города Волжского.

22 июля прошлого года Дмитрий погиб под Авдеевкой. Волжанин награждён орденом Мужества посмертно.





На торжественной церемонии присутствовала мама героя Светлана Малашина и его дочь Аня, а также представители власти и вдова Героя России Максима Аплеталина.

Фото и видео: администрация Волжского