Общество

В Волжском открыли погибшему в СВО добровольцу «Парту Героя»

Общество 29.10.2024 11:35
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29.10.2024 11:35


В городе Волжском Волгоградской области открыли «Парту Героя» в честь погибшего в ходе спецоперации Дмитрия Малашина, сообщает V102.RU.



- В 28-й школе торжественно открыли Парту Героя - она посвящена выпускнику школы Дмитрию Малашину. После начала СВО он не остался в стороне и ушел в зону спецоперации добровольцем, - рассказали информагентству в администрации города Волжского. 

22 июля прошлого года Дмитрий погиб под Авдеевкой. Волжанин награждён орденом Мужества посмертно. 


На торжественной церемонии присутствовала мама героя Светлана Малашина и его дочь Аня, а также представители власти и вдова Героя России Максима Аплеталина.

Фото и видео: администрация Волжского

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