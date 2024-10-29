СК: мужчина сгорел в селе под Волгоградом из-за утечки газа





В Светлоярском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины, труп которого был обнаружен на пожарище в селе Райгород. В качестве предварительной причины происшествия следователи рассматривают утечку газа с последующим воспламенением.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, трагедия разыгралась в одном и частных домов на территории поселка 28 октября.

– В ходе тушения пожара обнаружено тело пожилого мужчины, проживавшего в одиночестве. По предварительным данным, для приготовления пищи и обогрева жилища пенсионер использовал газовую плиту. Причиной возгорания могло явиться неправильное соединение газового баллона с указанной плитой - из-за изношенности соединительного шланга произошла утечка газа с дальнейшим его воспламенением. Специалисты установили, что очаг возгорания находился в месте расположения газовой плиты в помещении кухни, – сообщила официальный представитель волгоградского следственного управления Наталия Рудник.

Доследственная проверка организована Светлоярским следственным отделом. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.