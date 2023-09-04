Здравоохранение

Роспотребнадзор пересчитал новых язвенников среди волгоградцев

Здравоохранение 04.09.2023 10:27
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04.09.2023 10:27


В Волгоградской области в 2022 году было зарегистрировано 1211 новых случаев язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, что составило 49,4 случаев на 100 тысяч населения. Такие сведения сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. При этом, по данным ГКУЗ ВОМИАЦ, удельный вес впервые выявленной язвенной болезни на территории Волгоградской области составляет 2,9% от общего числа болезней органов пищеварения.
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – хроническое, периодически обостряющееся заболевание, характеризующееся поражением слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки с образованием эрозий и язв. Относится к одному из самых распространенных заболеваний. В среднем ею страдают 7-10% взрослого населения (35-40 лет). Распространенность язвы двенадцатиперстной кишки в 15-20 раз выше, чем язвы желудка.
Причиной возникновения язвенной болезни могут быть бактерии, обитающие в привратнике желудка. Также заболевания вызывают и другие факторы - нарушения режима и характера питания, стрессы, наличие вредных привычек (курение, алкоголь), наследственные факторы.
Язва дает о себе знать болями в животе, которые возникают после приема пищи. Но болезнь, при соблюдении диеты и употреблении необходимых медикаментов, успешно лечится. Правда, опасность язвы в том, что она может вновь воспалиться даже после многих лет ремиссии - стоит сильно понервничать.

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