В промзоне Волжского тушат ландшафтный пожар









В городе Волжском Волгоградской области пожарные расчеты пытаются потушить ландшафтный пожар в промзоне, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой растительности на улице 7-я Автодорога поступило на пульт оперативного дежурного около 18.00.

- Трава горит отдельными очагами, - пояснили в региональном МЧС. – Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.



