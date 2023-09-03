В промзоне Волжского тушат ландшафтный пожар

Происшествия 03.09.2023 18:32
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03.09.2023 18:32
В городе Волжском Волгоградской области пожарные расчеты пытаются потушить ландшафтный пожар в промзоне, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой растительности на улице 7-я Автодорога поступило на пульт оперативного дежурного около 18.00.
- Трава горит отдельными очагами, - пояснили в региональном МЧС. – Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.
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