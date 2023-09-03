Происшествия

«Пропал по дороге на вокзал»: в Волгограде ищут зеленоглазого мужчину

Происшествия 03.09.2023 15:48
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03.09.2023 15:48



34-летнего Ильвира Биглова разыскивают в Волгограде. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», мужчина пропал 30 августа текущего года по дороге на вокзал. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в поиске мужчины, сообщите по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда: 8-800-505-10-65.

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