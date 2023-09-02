



Более 30 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета и резервного фонда кабмина в 2023 году на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт кабмина. Более 30 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета и резервного фонда кабмина в 2023 году на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт кабмина.

Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей – научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей – учреждения культуры.Из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда Правительства и свыше 5,6 млрд рублей – из федерального бюджета.По словам председателя правительства, с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже был увеличен, а новые решения станут ещё одним шагом, направленным на поддержку граждан.Выделенное финансирование, подчеркнули в правительстве, позволит обеспечить исполнение указов Президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Согласно этим указам, напомним, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.