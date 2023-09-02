Из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда Правительства и свыше 5,6 млрд рублей – из федерального бюджета.
По словам председателя правительства, с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже был увеличен, а новые решения станут ещё одним шагом, направленным на поддержку граждан.
Выделенное финансирование, подчеркнули в правительстве, позволит обеспечить исполнение указов Президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Согласно этим указам, напомним, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.