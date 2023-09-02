Федеральные новости

Правительство РФ выделило 30 миллиардов на повышение зарплаты бюджетникам

Федеральные новости 02.09.2023 18:36
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02.09.2023 18:36


Более 30 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета и резервного фонда кабмина в 2023 году на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт кабмина.
Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей – научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей – учреждения культуры.
Из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда Правительства и свыше 5,6 млрд рублей – из федерального бюджета.
По словам председателя правительства, с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, уже был увеличен, а новые решения станут ещё одним шагом, направленным на поддержку граждан.
Выделенное финансирование, подчеркнули в правительстве,  позволит обеспечить исполнение указов Президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Согласно этим указам, напомним,  зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.


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