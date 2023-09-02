Происшествия

В Волгограде во дворе дома зарезали 18-летнего парня

Происшествия 02.09.2023 14:10
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02.09.2023 14:10


В Волгограде 18-летний юноша стал жертвой конфликта двух компаний. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня ночью на улице Качалова. Во дворе дома №48 повздорили две группы мужчин. Словесный конфликт закончился трагедией. 43-летний мужчина вытащил нож и ударил в грудь молодого человека.
Очевидцы произошедшего вызвали полицейских и бригаду скорой помощи, однако спасти молодого человека не удалось, он скончался еще до приезда медиков.
Подозреваемый задержан.


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