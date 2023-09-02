Расследования

Глава ГУ МВД Вельможко взял на контроль проверку ДТП с погибшими детьми под Волгоградом

Расследования 02.09.2023 00:10
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02.09.2023 00:10


Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко взял на личный контроль проведение доследственной  проверки по факту ДТП в Среднеахтубинском районе, в результате которого погибли два ребёнка. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе управления.

- Для изучения всех обстоятельств случившегося в территориальный ОВД направлены специалисты Главного управления, - добавили в ведомстве.

Авария произошла на мосту через Волгу вечером 1 сентября. По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя иномаркой Renault, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В результате на месте погибли двое ее детей. В больницу доставлены сама водитель и ее третий ребенок.

Момент ДТП зафиксировал установленный в попутной машине регистратор. 

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