Глава ГУ МВД Вельможко взял на контроль проверку ДТП с погибшими детьми под Волгоградом





Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко взял на личный контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП в Среднеахтубинском районе, в результате которого погибли два ребёнка. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе управления.

- Для изучения всех обстоятельств случившегося в территориальный ОВД направлены специалисты Главного управления, - добавили в ведомстве.

Авария произошла на мосту через Волгу вечером 1 сентября. По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя иномаркой Renault, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В результате на месте погибли двое ее детей. В больницу доставлены сама водитель и ее третий ребенок.

Момент ДТП зафиксировал установленный в попутной машине регистратор.