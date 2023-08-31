«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчину

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который выстрелил в собаку 28 августа 2023 года. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. В настоящий момент мужчина опрошен. Мотивом совершения данного поступка, с его слов, стала боязнь собак.
- Когда я заходил в магазин, она лежала на пороге. Я выходил с продуктами, она опять там. Тогда я вытащил "Пионер", посмотрел, нет ли рядом пожилых, детей, чтобы не было сердечного приступа, и выстрелил, чтобы ее отпугнуть, в асфальт. Но нечаянно попал в морду, - так описал задержанный события у магазина.
Аэрозольное устройство для отпугивания животных, из которого мужчина произвел выстрел, в настоящий момент изъято и направлено на экспертизу.
- По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение с соответствии с действующим законодательством, - пояснили в главке.
По данным информагентства, мужчина является жителем Городищенского района.
Напомним,
появившееся в интернете видео, которое запечатлело, как мужчина в шортах выходит из магазина и стреляет в бездомную собаку, вызвало шквал возмущения у жителей города. В полной версии видеоролика, предоставленного ГУ МВД по Волгоградской области, появились подробности происшествия. Как выяснилось, подозреваемый был со спутницей, на глазах которой он искал аэрозоль в сумке. Девушка даже отошла в сторонку, чтобы дать своему спутнику выстрелить в животное. На произошедшее отреагировали прохожие. Они, по всей видимости, сделали замечание живодеру, но тот отреагировал агрессивно. Неравнодушные волгоградцы впоследствии нашли бездомыша, которую изувечил живодер, на Спартановке. У собаки оказался выбитым глаз. Горожане требовали найти мучителя животного и наказать его по закону.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области