Расследования

«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчину

Расследования 31.08.2023 20:21
0
31.08.2023 20:21




Сотрудники полиции установили личность мужчины, который выстрелил в собаку 28 августа 2023 года. Как сообщили V102.RU  в  ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. В настоящий момент мужчина опрошен. Мотивом совершения данного поступка, с его слов, стала боязнь собак.
- Когда я заходил в магазин, она лежала на пороге. Я выходил с продуктами, она опять там. Тогда я вытащил "Пионер", посмотрел, нет ли рядом пожилых, детей, чтобы не было сердечного приступа, и выстрелил, чтобы ее отпугнуть, в асфальт. Но нечаянно попал в морду, - так описал задержанный события у магазина.
Аэрозольное устройство для отпугивания животных, из которого мужчина произвел выстрел, в настоящий момент изъято и направлено на экспертизу.
- По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение с соответствии с действующим законодательством, - пояснили в главке.
По данным информагентства, мужчина является жителем Городищенского района.
Напомним, появившееся в интернете видео, которое запечатлело, как мужчина в шортах выходит из магазина и стреляет в бездомную собаку, вызвало шквал возмущения у жителей города. В полной версии видеоролика, предоставленного ГУ МВД по Волгоградской области, появились подробности происшествия. Как выяснилось, подозреваемый был со спутницей, на глазах которой он искал аэрозоль в сумке. Девушка даже отошла в сторонку, чтобы дать своему спутнику выстрелить в животное. На произошедшее отреагировали прохожие. Они, по всей видимости, сделали замечание живодеру, но тот отреагировал агрессивно. Неравнодушные волгоградцы впоследствии нашли бездомыша, которую изувечил живодер, на Спартановке. У собаки оказался выбитым глаз. Горожане требовали найти мучителя животного и наказать его по закону.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.08.2023 16:18
Расследования 31.08.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 14:35
Расследования 31.08.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 12:58
Расследования 31.08.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 10:45
Расследования 31.08.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2023 09:34
Расследования 31.08.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 16:07
Расследования 30.08.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 15:22
Расследования 30.08.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 13:49
Расследования 30.08.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2023 09:05
Расследования 30.08.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2023 18:02
Расследования 29.08.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2023 13:32
Расследования 29.08.2023 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2023 12:58
Расследования 29.08.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 21:28
Расследования 28.08.2023 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 16:36
Расследования 28.08.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2023 15:30
Расследования 28.08.2023 15:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:17
Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгограде 1 сентября начнутся выборы депутатов ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
19:01
«Будут все переделывать»: к срочному ремонту дырявого водовода в Котово приступил новый подрядчикСмотреть фотографии
18:24
Суд отказал волгоградцу в споре с ЦУМом, а ЦУМу – в споре с волгоградцемСмотреть фотографии
17:48
Платную парковку на 228 мест организуют в центре Волгограда. Названа стоимость часаСмотреть фотографии
17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:52
Замглавы МВД России Кубышко 1 сентября проведет в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в СеченовскийСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде скандальный продавец кирпичей купил квартиру за 13 млн рублей на деньги клиентовСмотреть фотографии
16:15
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2Смотреть фотографии
15:09
Московская компания поставит в Волгоград 62 новых трамвая «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
14:35
УФСБ: начальник почты в Волгоградской области присвоила 750 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:04
Везут вечером и даже ночью: десятки засветившихся на камеру волгоградцев оштрафуют на крупные суммыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Мэрия Волгограда задолжала миллион за содержание и ремонт помещений в центре городаСмотреть фотографии
12:58
Суд оставил в СИЗО Волгограда Тонояна, расстрелявшего людей в кафе Black LionСмотреть фотографии
12:52
Свинина за неделю подорожала в Волгоградской области на 4%Смотреть фотографии
12:43
Регоператор установил еще 600 евроконтейнеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Соревнования горноспасательных команд прошли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
Глава Котово привезла питьевую воду семье с парализованным ребенкомСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский СК ищет виновных в гибели сотрудника водоканала в ПалласовкеСмотреть фотографии
10:09
Причину гибели двух человек на трассе озвучили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
ОМВД в Волгоградской области возглавил 39-летний подполковник полицииСмотреть фотографии
09:34
У пассажира рейса Волгоград-Анталья изъяли 60 тысяч долларовСмотреть фотографии
09:04
«Остался стакан воды»: в Котово семья с парализованным ребенком терпит бедствие из-за коммунальной катастрофыСмотреть фотографии
08:58
Завершилась финальная смена лета 2023 в детском оздоровительном центре «Рассвет»Смотреть фотографии
08:06
«А как же уборочная страда?»: дизель в Волгоградской области подорожал на 95 копеек за неделюСмотреть фотографии
21:40
В последний день лета в Волгоградскую область вернется жараСмотреть фотографии
21:04
«За это хоть не стыдно»: в сельской школе под Волгоградом после скандала заменили протертые стульяСмотреть фотографии
 