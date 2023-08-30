Собака, в которую выстрелил волгоградец у магазина, лишилась глаза

Напомним, случай с нападением на безобидную собаку произошел, как утверждают волгоградцы, на Спартановке на ступеньках магазина «Покупалко». Неизвестный мужчина в шортах вышел из супермаркета, подозвал одну из бездомных собак, которая доверчиво к нему подошла, затем каким-то предметом – пистолетом или электрошокером, выстрелил в беззащитное животное. Обезумевшая от ужаса и боли собака бросилась в кусты. А живодер хладнокровно пошел дальше. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
Случившееся вызвало шквал возмущения у волгоградцев. Люди требуют найти и наказать нелюдя. Полиция начала проверку по данному факту.