Происшествия

Собака, в которую выстрелил волгоградец у магазина, лишилась глаза

Происшествия 30.08.2023 09:51
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30.08.2023 09:51


Волгоградцы нашли собаку, которая стала жертвой живодера, выстрелившей ей в морду. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал ДТП и ЧП Волжский, потрясенные произошедшим горожане сейчас взяли под опеку бездомыша, который выжил, но, судя по всему, лишился глаза.
Напомним, случай с нападением на безобидную собаку произошел, как утверждают волгоградцы, на Спартановке на ступеньках магазина «Покупалко». Неизвестный мужчина в шортах вышел из супермаркета, подозвал одну из бездомных собак, которая доверчиво к нему подошла, затем каким-то предметом – пистолетом или электрошокером, выстрелил в беззащитное животное. Обезумевшая от ужаса и боли собака бросилась в кусты. А живодер хладнокровно пошел дальше. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. 
Случившееся вызвало шквал возмущения у волгоградцев. Люди требуют найти и наказать нелюдя. Полиция начала проверку по данному факту. 
Фото телеграм-канала ДТП и ЧП Волжский

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