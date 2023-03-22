В Волгоградской области забили первую сваю в фундамент комплекса СПГ

В Быковском районе Волгоградской области 22 марта забили первую сваю в фундамент на площадке строительства уникального для ЮФО завода. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров.

По информации областной администрации, сегодня в Быковском районе приступили к основному этапу строительства малотоннажного комплекса сжижения природного газа. Предприятие, как ранее сообщалось, станет первым в ЮФО. Работы в Волгоградской области ведет компания «Газпром гелий сервис». На месте будущего завода Андрей Бочаров пообщался с главой правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, а также гендиреутором ООО «Газпром гелий сервис» Любовью Бриш.

– Сегодня Волгоградская область и компания «Газпром» делают очередной уверенный шаг по развитию промышленно-энергетического потенциала Волгоградской области. Мы приступаем к созданию первого на Юге России современного комплекса по сжижению природного газа. Формирование современного энергетического комплекса позволяет Волгоградской области укрепить свои конкурентные преимущества, реализовать ряд очень важных инвестпроектов в том числе по газификации и развитию рынка газомоторного топлива, – подчеркнул Андрей Бочаров.





Уточняется, что строительство малотоннажного комплекса СПГ в Волгоградской области станет продолжением развития Южнокисловского месторождения природного газа, начатого в 2017 году. На предприятии будут производить 1,5 тонн СПГ в час. Сжиженный газ планируют поставлять в Волгоград для заправки транспорта, в том числе пассажирского.

– Строительство ведется в четком соответствии с графиком и во взаимодействии с администрацией региона. Реализация проекта позволит расширить применение природного газа как наиболее экономичного и экологичного вида моторного топлива в Волгоградской области, — сказала, в свою очередь, Любовь Бриш.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области