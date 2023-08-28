В Городищенском районе регоператор убрал 25 крупных свалочных очагов

Экономика 28.08.2023 18:01
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28.08.2023 18:01
В Городищенском районе региональный оператор ликвидировал крупные свалочные очаги рядом с контейнерными площадками по 25 адресам. В общей сложности на полигоны из Городище и сельских поселений этого района вывезено 1100 тонн отходов.
Самые крупные свалки располагались в рабочем поселке Городище по улицам: Октябрьская, Демократическая, Баррикадная, Полевая. По адресу ул. Центральная, 105 работы по ликвидации свалки растянулись на два дня – вывезли 350 кубометров отходов, задействовали 6 единиц техники.
По словам директора Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр» Владимира Шило, Городищенский район являлся одним из самых из проблемных по объему накопленных отходов рядом с контейнерными площадками. Большая часть свалочных очагов уже ликвидированы и работы по устранению мусорных завалов продолжаются.
Сегодня 4 экипажа водителей и грузчиков расчищают несанкционированную свалку в поселке Царицын Городищенского района, которая образовалась на территории СНТ «Диана».
Напомним, задачу по наведению порядка в сфере обращения с ТКО поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Новый регоператор «ЭкоЦентр» приступил к работе с 1 августа. По сегодняшний день компания ликвидировала уже 1200 свалочных очагов, образованных из-за бездействия прежнего регоператора - «Ситиматик». Общий тоннаж вывезенных свалок по Волгоградской области превысил 14 тыс. тонн отходов. Ход выполнения задач находится на контроле общественных объединений.
По вопросам обращения с отходами работает горячая линия ООО «ЭкоЦентр» 8(8442) 230-230; открыты абонентские участки для населения и юридических лиц.
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