Федеральные новости

СК РФ подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Федеральные новости 27.08.2023 14:05
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27.08.2023 14:05


В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на СК РФ.
Напомним, 23 августа  Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту  мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По данным МЧС России, все пассажиры и трое членов экипажа погибли.  
Одна из версий крушения самолета – теракт на борту. Очевидцы катастрофы сообщили, что самолет взорвался в воздухе.
Тела погибших были сильно обезображены, поэтому для их идентификации понадобилась генетическая экспертиза.
Ранее в телеграмм-каналах высказывались сомнения в гибели Евгения Пригожина.
Фото: Осторожно новости / t.me

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