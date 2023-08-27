В Волгограде экстренную посадку совершил самолет Москва-Минводы





В Волгограде совершил экстренную посадку пассажирский Airbus, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды. Об этом сообщили V102.RU в в волгоградском аэропорту.







- Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево)-Минводы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда 27 августа в 9-58 ч. по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - пояснили в пресс-службе.

