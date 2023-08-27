Волгоградский профессор Ирина Максимова – о риске дефолта, сколько будет стоить доллар и почему нужно тратить деньги





Резко выросший курс доллара породил у волгоградцев традиционные для такой ситуации вопросы – как изменить финансовое поведение и стоит ли его вообще менять, надо ли кидаться скупать валюту, к чему готовиться в ближайшее время, будет ли дефолт и зачем в денежный оборот ввели огромное количество бумажной мелочи? Резко выросший курс доллара породил у волгоградцев традиционные для такой ситуации вопросы – как изменить финансовое поведение и стоит ли его вообще менять, надо ли кидаться скупать валюту, к чему готовиться в ближайшее время, будет ли дефолт и зачем в денежный оборот ввели огромное количество бумажной мелочи?

Эти вопросы мы адресовали нашему постоянному эксперту, доктору экономических наук, профессору кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Ирине Васильевне Максимовой.

Эти вопросы мы адресовали нашему постоянному эксперту, доктору экономических наук, профессору кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Ирине Васильевне Максимовой.

- Ирина Васильевна, уже прошел первый шок после резкого роста курса доллара. Сейчас можно уже точно сказать, почему это произошло?

- Курс доллара во многом зависит от соотношения спроса и предложения на валютной бирже. Сейчас на валютной бирже складывается ситуация, когда спрос несколько выше предложения. Импорт вырос с начала 2023 года примерно на 5%. Для закупки импортных товаров российские компании-покупатели (импортёры) покупают валюту на бирже, чтобы уплатить её в пользу иностранной компании-продавца. Предложение доллара на валютной бирже, наоборот, несколько снижается. Основными продавцами валюты на бирже остаются производители нефти. Цена на нефть марки бренд в январе 2023 года составляла около 86 долларов, а в августе 2023 года – около 82 долларов. Это эффект можно назвать "Снижением сальдо внешней торговли". То есть импорт в стране больше, чем экспорт, что создаёт спрос на доллары и провоцирует рост курса доллара. ЦБ назвал это основной причиной роста курса доллара в августе 2023 года.





- Тогда главный вопрос - как отразится рост курса доллара на ценах в магазинах для обычного потребителя?





- В условиях еще высокого импорта России потребительских товаров и некоторых видов сырья и полуфабрикатов цены на некоторые потребительские товары в магазинах будут расти. Если исходить из прогноза возможного роста курса доллара, стоимость некоторых потребительских товаров, производство которых связано с импортом, по сравнению с январем 2023 года может увеличиться от 30 до 70 %.

- Стоит ли ожидать роста цен на продукты, бытовую технику и т.д.? Какая группа товаров, по вашему мнению, быстрее всего отреагирует подорожанием на курс доллара?

- Более всего подорожают товары, которые не производятся в России или изготовлены из сырья, которое поставляется по импорту. По прогнозам аналитиков это электроника, кондитерские товары, кофе, лекарственные препараты.

- Как смягчить последствия роста курса доллара обычному человеку? Стоит ли скупать валюту, делать запасы продуктов или надо делать что-то другое? Или вообще ничего не надо делать?

- Я думаю, что из всего вышеперечисленного ничего делать не стоит. Курс доллара уже вырос и поэтому нет смысла его покупать. Не стоит закупать впрок продукты, на всю жизнь таких запасов сделать невозможно. На мой взгляд, сейчас стоит скорее тратить деньги, чем копить. Безусловно, не нужно забывать о накоплениях на экстренный, непредвиденный случай, но тратить все равно нужно больше, чем копить. Лучше всего инвестировать деньги в образование и здоровье, такие инвестиции точно принесут больше пользы.

- Ирина Васильевна, а есть ли предпосылки дефолта на ваш взгляд? В частности, в соцсетях волгоградцы выдвигают версии, что ввод в широкий оборот бумажных пятирублевых купюр может являться признаком готовящейся денежной реформы или предстоящего дефолта? Какова была необходимость ввода в широкий оборот такого количества бумажных мелких денег?

- Ваш прогноз относительно курса доллара и есть ли какой-то свет в конце тоннеля – могут ли появиться предпосылки для укрепления рубля?



- Возможна ситуация незначительного укрепления курса рубля по отношению к доллару. В понедельник, 28 августа, будет пик налоговых платежей экспортёров. Соответственно, они могут увеличить продажу валюты и курс рубля несколько укрепиться. Но по прогнозам аналитиков, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 100-120 рублей за один доллар. Реальное укрепление курса рубля и снижение инфляции может быть обусловлено только ростом экономики, увеличением объемов производства и экспорта.



