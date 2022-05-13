Почему рубль крепчает, а цены на продукты в магазинах не падают: объясняет профессор Волгоградского института управления Ирина Максимова

Последние новости о резком, почти двукратном снижении курса доллара по сравнению с концом марта до 64 рублей за единицу валюты, казалось бы, должны были воодушевить россиян. Тогда, по логике, и цены в магазинах, которые выросли порой тоже в два раза, должны вернуться на свой докризисный уровень. Однако ничего такого, во всяком случае, в продуктовых гипермаркетах, волгоградцы не наблюдают. Наоборот, цены на некоторые продукты продолжают расти.

Что за экономические метаморфозы мы сейчас наблюдаем, какова дальнейшая судьба доллара, стоит ли ждать обвала потребительских цен после ослабления доллара и какие события прогнозируют экономисты в конце года? На эти вопросы, волнующие читателей ИА «Высота 102», отвечает Ирина Васильевна Максимова, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС.





– Ирина Васильевна, почему цены в магазинах не спешат вернуться на домартовский уровень, хотя доллар подешевел почти в два раза?

– Этот вопрос надо разделить на две части – почему падает доллар и почему не снижаются цены. Хотя эти части взаимосвязаны, но их нужно рассматривать все же отдельно. Давайте вспомним, что происходило с долларом после начала спецоперации России на Украине. Началась паника в связи с предынфляционными ожиданиями. И среди населения, и среди предпринимателей. Любые неожиданные новости всегда неизбежно сказываются на экономическом поведении населения, так как все ожидают возможного резкого скачка инфляции. Но напрасно.

В принципе, в чем может заключаться сегодня самая вероятная причина инфляции в любой стране, в том числе и в России? Мы знаем, что в любой стране есть орган, в России это Центральный Банк (ЦБ), который отвечает за денежно-кредитную политику.

Ответим на вопрос – зачем в стране нужны деньги? Чтобы покупать произведенную продукцию. Но, если объем этой продукции не увеличивается или даже уменьшается, а денежная масса растет, то стоимость единицы товара повышается, поэтому растут цены. Объем денежной массы регулирует ЦБ, в том числе он определяет, сколько нужно напечатать денег дополнительно.

Зачем печатать деньги? Для населения? Но разве оно просит? Нет. Для предприятий? Они тоже не просят. Тогда остается государство, у которого есть бюджет, состоящий из доходов и расходов. И, если расходы растут более высокими темпами, чем доходы, то образуется разрыв. Тогда ЦБ, чтобы покрыть государственные обязательства, принимает решение об увеличении денежной массы.

Что сейчас происходит в экономике России? В начале марта 2022 года курс рубля резко упал. К его падению привели в первую очередь предынфляционные ожидания. Потому, что за такой короткий отрезок времени в экономике серьезных изменений произойти не могло. Население устремилось в банки покупать валюту, чтобы сохранить свои сбережения. Высокий спрос на валюту, в первую очередь именно со стороны населения, спровоцировал рост курса доллара.

Но эта ситуация была ненормальной и очень опасной для экономики России. Наша страна еще, к сожалению, зависит от импорта, в том числе и потребительских товаров. Конечно, закупать товары за границей, исходя из курса доллара в 115 и 66 рублей - это большая разница. При том, что реальная зарплата, то есть с учетом инфляции, в стране растет незначительно. Естественно, чтобы исправить эту ситуацию, правительство предприняло экстренные меры.

Во-первых, ЦБ провел массированную валютную интервенцию в 1 квартале 2022 года.

Во-вторых, было введено обязательство продавать 80% выручки предприятиями-экспортерами.

В-третьих, согласно Указу Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» был введен лимит на вывоз валюты и ограничения в работе с иностранными контрагентами.

В конечном итоге предложение валюты на валютном рынке выросло. Валютный рынок России был стабилизирован. Да и та часть населения, которая хотела приобрести доллары, к тому времени их уже приобрела. Что касается предприятий, то у многих из них сократился импорт из-за введенных санкций. Поэтому спрос на валюту на валютном рынке в России упал. И то, какой курс доллара мы видим сейчас – это рыночная цена, которая сложилась под влиянием конъюнктурообразующих факторов на сегодняшний момент. Подчеркиваю, на сегодняшний момент.

– Какова вероятность того, что он будет меняться?

– Сложно сказать, до какого момента он будет падать. И что с ним будет потом. Сейчас в ЦБ говорят о том, что необходимо снизить порог продажи валютной выручки предприятий-экспортеров с 80% до 50%, а также отменить все запреты на вывоз капитала. Соответственно, можно ожидать, что предложение валюты на валютном рынке станет меньше. Тогда, соответственно, курс доллара может немного вырасти.

– Какие явления могут еще повлиять на повышение курса доллара?

– Смотрите, курс рубля во многом зависит от паритета его покупательной способности. Паритет покупательной способности национальной валюты – это термин, обозначающий соотношение цен на одинаковый набор товаров и услуг в разных валютах. Цены на товары, в свою очередь, зависят от уровня инфляции, главным образом из-за роста затрат производителей, и стоимости закупок сырья, материалов, комплектующих и прочее за рубежом. Если судить об уровне инфляции по ключевой ставке Центрального банка, то она будет в этом году приблизительно на уровне 14%, то есть выше, чем в прошлом году. На рост стоимости некоторых видов материалов производственного назначения повлияли санкции. Конечно, российские предприниматели ответят на этот вызов. Совершенно очевидно, что в дальнейшем они не будут сидеть сложа руки. Очевидно, что в России активно будут развиваться процессы импортозамещения. Но пока мы не откроем свои собственные предприятия, часть продукции (в том числе некоторые полуфабрикаты, комплектующие), возможно, придется перекупать через третьи страны, поэтому дефицита этих товаров не будет, но из-за увеличения количества посредников и стоимости затрат на логистику, некоторые импортные закупки будут несколько дороже. Это может повлиять на стоимость отечественной продукции.

Курс доллара резко не упадет еще и потому, что наш бюджет еще зависит от предприятий экспортеров, которые продают свою продукцию за валюту. Напомню, что при планировании бюджета на 2022 год исходили из того, что курс доллара составит в 2022 году 72 рубля.





– Вернемся к вопросу о том, почему цены в магазинах не меняются, если спрос на доллар пришел в равновесие с предложением.

– Здесь я бы тоже назвала несколько причин. Во-первых, подорожание некоторых товаров может быть связано с увеличением стоимости закупок за рубежом. Взять те же самые бананы, которые подорожали почти в два раза. Возможно, их приобретали, как раз, на пике значения курса доллара. Хотя курс рубля снизился, продавец не будет снижать на них цены, потому что тогда понесет убытки.

Во-вторых, на удорожание товара повлияла усложненная логистика. Теперь некоторые товары мы покупаем у перекупщиков, или даже у новых поставщиков, поэтому цена увеличилась.

Есть еще одна причина. Бизнес, который продает нам товары, просто перестраховывается. Те же ритейлеры опасаются, что в случае роста курса доллара в будущем продажа товаров по низким ценам сегодня позволит им получить меньше прибыли, и тем самым сократить объем закупок в будущем.

– С бананами, конечно, все ясно. Но многие не понимают, почему так выросли цены на наши отечественные овощи – морковь, капусту, картофель. То, что сейчас лежит на прилавках, вообще выросло в прошлом году – задолго до всех нынешних событий. Поэтому многие уверены, что те же самые фермеры и ритейлеры просто под шумок решили получить дополнительную прибыль.

– Я думаю, что основная причина роста оптовых и розничных цен — это страховка от возможного будущего роста цен. Затраты на производство отечественной сельскохозяйственной продукции у фермеров уже увеличились. Взять, например, уже подорожавшие семена или удобрения. Прибыль, которую получают ритейлеры сегодня за реализацию продукции в розничной сети, будет использоваться для закупок товаров в будущем, но уже по новым закупочным ценам. Однако рост розничных цен выше уровня ожидаемой инфляции – это, скорее, перестраховка ритейлеров.

В то же время мы видим, как дешевеет электроника. Потому что упал спрос. Мы помним, что сначала она резко подорожала, но теперь большая часть техники лежит мертвым грузом на складах, соответственно, у бизнеса нет прибыли. Вообще, в торговле заметна тенденция снижения цен именно на дорогостоящие товары. И это понятно. Без того же телевизора можно прожить. Это не товар первой необходимости.

– Как долго, на ваш взгляд, будет сохраняться ситуация, которую мы имеем на сегодня?

– Все будет зависеть, в том числе, от дальнейших шагов и решений ЦБ. Если сократится предложение валюты на валютном рынке, о чем я уже говорила, рубль, возможно, может немного ослабнуть. Вообще, сложно сказать, что будет дальше. Мой прогноз – все может быть по-другому в конце года. В сегодняшнем укреплении рубля, на мой взгляд, есть еще и социальный аспект – успокоить население, избежать никому не нужной паники, стабилизировать потребительский рынок.

– Так, может, перестарались, когда боролись с ростом курса доллара?

– Рассчитать курс здесь очень сложно – можно обеспечить лишь тенденцию. Это получилось. К тому же ЦБ вводит новые меры. Вот недавно ставка рефинансирования была понижена до 14%. Можно сказать, что инфляция под контролем, но понятно, что это не 4%, как было раньше.

– Ирина Васильевна, а почему государство не предпринимает кардинальных мер для помощи населению? Не повышает МРОТ, пенсии, пособия по безработице? Мы видим лишь точечные действия, например, введение новых пособий семьям с детьми, если доход таких семей ниже прожиточного минимума. Но ведь этого явно недостаточно. Многим людям приходится в буквальном смысле выживать.

– Я думаю, что помощь и дальше будет оставаться точечной. Если значительно увеличивать выплаты из бюджета, это может спровоцировать скачок инфляции. А этого сейчас допускать нельзя.