Происшествия

Умер водитель, впавший в кому после лобового ДТП под Волгоградом

Происшествия 26.08.2023 17:50
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26.08.2023 17:50


В больнице им. Фишера в Волжском умер 37-летний водитель одной из машин, попавших в лобовое ДТП в Ленинском районе Волгоградской области. 
- Мужчина, 1986, доставленный в крайне тяжёлом состоянии, несмотря на реанимационные мероприятия скончался. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью, - сказали V102.RU в облздраве.
Ранее сообщалось, что в больницу с места происшествия в тяжелом состоянии были доставлены трое человек – двое водителей и пассажирка одной из машин. По уточненным данным, второй водитель 1989 года рождения получает помощь в приемном отделении. От госпитализации он отказался. Женщина 1988 года рождения  госпитализирована в реанимационное отделение, ее состояние тяжелое.
Напомним, что на повороте у села Заплавное сегодня, 26 августа, столкнулись «ВАЗ-2114» и Kia. 
По предварительной информации, которая еще уточняется, 37-летний водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой под управлением 34-летного мужчины. 
На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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