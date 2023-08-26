Умер водитель, впавший в кому после лобового ДТП под Волгоградом





В больнице им. Фишера в Волжском умер 37-летний водитель одной из машин, попавших в лобовое ДТП в Ленинском районе Волгоградской области.

- Мужчина, 1986, доставленный в крайне тяжёлом состоянии, несмотря на реанимационные мероприятия скончался. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью, - сказали V102.RU в облздраве.

Ранее сообщалось, что в больницу с места происшествия в тяжелом состоянии были доставлены трое человек – двое водителей и пассажирка одной из машин. По уточненным данным, второй водитель 1989 года рождения получает помощь в приемном отделении. От госпитализации он отказался. Женщина 1988 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение, ее состояние тяжелое.

Напомним , что на повороте у села Заплавное сегодня, 26 августа, столкнулись «ВАЗ-2114» и Kia.

По предварительной информации, которая еще уточняется, 37-летний водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой под управлением 34-летного мужчины.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.



