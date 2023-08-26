«Машины в хлам!»: водитель легковушки после лобового ДТП под Волгоградом впал в кому

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло сегодня, 26 августа, в Ленинском районе Волгоградской области. Как стало известно V102.RU, на повороте у села Заплавное столкнулись «ВАЗ-2114» и Kia.

По предварительной информации, 37-летний водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой под управлением 34-летнего мужчины.

В больницу доставлены трое человек – это водители автомобилей и 26-летняя пассажирка одной из машин. Состояние всех тяжелое. Особенно пострадал водитель «ВАЗа». По данным информагентства, с места происшествия в больницу его увезли в состоянии комы.

В ГУ МВД России по региону подтвердили информацию о троих пострадавших в этом ДТП. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В комитете здравоохранения уточнили, что все пострадавшие были госпитализированы в ГКБ №1 им. Фишера. - Мужчина, 1986, доставленный в крайне тяжёлом состоянии, несмотря на реанимационные мероприятия скончался. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью, - сказали в облздраве. Второй водитель 1989 года рождения получает помощь в приемном отделении. От госпитализации он отказался. Женщина 1988 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение, ее состояние тяжелое.

Видео: Жесть Волгограда / t.me