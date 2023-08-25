



В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении директора детского центра в Городище Натальи Щербаковой. По данным официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, женщина обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Напомним, что еще в марте 2023 года СУ СК России по Волгоградской области сообщало о проведенных в доме Щербаковой обысках. Тогда, по информации следователей, директор детского центра подозревалась в незаконном присвоении 150 тысяч рублей. Сегодня, 25 августа, в прокуратуре региона уточнили, что сумму ущерба.

– Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая в декабре 2022 года сообщила своим подчиненным о начислении им повышенных премиальных выплат, из которых каждый сотрудник должен был передать ей денежные средства в размере 35 тыс. рублей. Работники были вынуждены согласиться, поскольку находились в служебной зависимости, – рассказала Оксана Черединина. – После этого директор центра издала приказ о выплате материального поощрения, согласно которому педагогам были необоснованно начислены и выплачены завышенные премии по итогам работы за 2022 год на общую сумму более 326 тысяч рублей, часть из которых впоследствии возвращена работодателю.

Щербакова признала вину в содеянном и возместила ущерб бюджету Городищенского района. Добавим, что деньги поступили на счет центра, по информации СУ СКР, в рамках реализации федеральной и региональных образовательных программ для детей.

– Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд. Кроме того, прокуратурой района в интересах муниципального образования предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой материального ущерба в сумме 221 тысячи рублей, – сообщают в прокуратуре.

Санкция ч.3 ст.160 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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