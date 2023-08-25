Расследования

В Волгограде двое бутлегеров заплатят по 2 миллиона за суррогатные «Мохито» и «Пина колада»

Расследования 25.08.2023 12:31
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25.08.2023 12:31


За оборот немаркированной алкогольной продукции в Волгограде осуждены двое местных жителей Глоденко и Заворуев. Как сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде, каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 2 000 000 рублей.
Подсудимые признаны виновными в том, что незаконно приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта, а также продали  немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере на общую сумму 181 800 рублей. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.
По материалам дела, Глоденко и Заворуев занимались этой преступной деятельностью по предварительному сговору в составе группы лиц с ноября 2021 года по май 2023-го. 
В ходе оперативных мероприятий и обыска помещений, которые подсудимые использовали, была обнаружено и изъята немаркированная алкогольная продукция: 103  пластиковые ПЭТ-кеги емкостью 30 литров с алкогольными коктейлями «Мохито», «Виски кола», «Баблгам», «Пина колада», «Голубая Лагуна», «Шампань розовое», «Манго маракуйя», «Грейпфрукт», «Дикая смородина», «Пина манго», «Сакура», «Арбуз дыня».
Подсудимые признали вину в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 
Материалы в отношении производителя суррогатных алкококтейлей выделены в отдельное производство.

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