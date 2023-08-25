В Волгограде бесследно исчез двухметровый мужчина

Происшествия 25.08.2023 08:16
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25.08.2023 08:16
В Волгограде пропал 48-летний Роман Корякин. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Оберег», о его местонахождении нет вестей с 21 июля. Приметы пропавшего – рост 2 метра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. В какой был одежде в день исчезновения, неизвестно.Поисками пропавшего занимаются волонтеры и полиция. Всем, кто что-то знает о Романа Корякине, просьба обращаться по телефонам 8-929-786-55-75 или 112.
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