Происшествия

В Котельниково к пострадавшим в ДТП жителям Удмуртии вылетели врачи из Волгограда

Происшествия 24.08.2023 10:39
0
24.08.2023 10:39


В Котельниковской центральной районной больнице Волгоградской области остаются трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает ИА «Высота 102», состояние женщин по-прежнему оценивается как тяжелое. Накануне вечером в Котельниково для консультации бортом санавиации прибыли врачи из Волгограда. 

– Женщины 1992, 1973 и 1963 г.р. продолжают лечение в реанимационном отделении Котельниковской ЦРБ, состояние тяжелое, – сообщили «Высоте 102» в ответ на редакционный запрос. – Вчера для оказания помощи коллегам из ЦРБ в Котельниковский район была доставлена мультидисциплинарная бригада специалистов из Волгограда. По стабилизации состояния пострадавших будет рассматриваться возможность их перевода в медучреждения областного центра.

Напомним, что аварии также пострадала 7-летняя девочка. Еще вчера ее из Котельниково транспортировали в больницу №7 Волгограда.  В настоящее время ребенок в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в отделении травматологии. 

Накануне сообщалось, что примерно в 14.00 23 августа на 185-м км автодороги «Котельниково-Сальск» автомобиль Toyota Camry под управлением 31-летней жительницы Удмуртии совершил съезд на правую обочину с последующим наездом на дорожную конструкцию водопропускной трубы. В результате аварии на месте погиб 2-летний ребенок водителя. Сама водитель, а также ее 7-летняя дочь и две пассажирки были доставлены в ЦРБ. 

Все пострадавшие, а также погибший ребенок – жители Удмуртии. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.08.2023 12:05
Происшествия 24.08.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2023 18:06
Происшествия 23.08.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2023 17:20
Происшествия 23.08.2023 17:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2023 15:41
Происшествия 23.08.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2023 14:44
Происшествия 23.08.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2023 11:58
Происшествия 23.08.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2023 09:24
Происшествия 23.08.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2023 16:37
Происшествия 22.08.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2023 15:56
Происшествия 22.08.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2023 15:44
Происшествия 22.08.2023 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2023 13:17
Происшествия 22.08.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2023 18:39
Происшествия 21.08.2023 18:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2023 13:31
Происшествия 21.08.2023 13:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2023 12:24
Происшествия 21.08.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.08.2023 11:10
Происшествия 21.08.2023 11:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:22
На приеме у губернатора волгоградцам пообещали пещеры и газ вместо дровСмотреть фотографии
12:05
Самолет из Минвод совершил вынужденную посадку в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:33
Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске передали из СК в прокуратуруСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
В Краснооктябрьском районе подключили новый водопроводный узелСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде у любителя пьяной езды конфисковали PeugeotСмотреть фотографии
10:39
В Котельниково к пострадавшим в ДТП жителям Удмуртии вылетели врачи из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом заключенного осудят за письмо ненависти в тюремной библиотекеСмотреть фотографии
09:27
Налоговики озвучили волгоградцам список платежей в срок до 28 августаСмотреть фотографии
09:10
«Хватит нас динамить!»: в волгоградском общежитии жильцов бьет током из-за текущего стоякаСмотреть фотографии
08:20
РПН: в Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 6877 человекСмотреть фотографии
08:03
«Да вы с ума посходили?»: в Волгоградской области АИ-98 за неделю подорожал почти на полтора рубляСмотреть фотографии
21:53
Авиалесоохрана: за три дня в волгоградских лесах потушили три крупных пожараСмотреть фотографии
21:36
В центре Волгограда за забором нареставрируют на 15 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом с почестями перезахоронили останки 180 советских бойцовСмотреть фотографии
20:30
Самолет Евгения Пригожина разбился под селом Куженкино в Тверской областиСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде 50 детей участников СВО получили подарки ко Дню знанийСмотреть фотографии
19:41
«Ей там не место»: чиновников вынуждают попрощаться с вечной свалкой на ул. Полины ОсипенкоСмотреть фотографии
19:12
Экс-судью Мартынову по делу Цапков приговорили к 10 годам колонии в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:01
Две школы в Волгоградской области вошли в топ-20 лучших на юге РоссииСмотреть фотографии
18:06
Это ничего не стоит: Волгоград закупает ультра-зарядки для будущих электробусовСмотреть фотографии
17:20
Стали известны подробности жуткого ДТП под Волгоградом с семьей из УдмуртииСмотреть фотографии
17:01
«Надо потерпеть»: в город коммунальных катастроф Котово нагрянули чиновники из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
Под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок из Удмуртии, четверо пострадалиСмотреть фотографии
14:55
Нет только у «Газпрома»: в Волгограде увеличили поставки бензина на АЗССмотреть фотографии
14:51
Новые мусоровозы-компасы выйдут на уборку волгоградских дворов с плотной застройкойСмотреть фотографии
14:44
ДТП с перевертышем на трассе Волгоград-Москва попало на видеоСмотреть фотографии
11:58
Жителю Волжского грозит 5 лет колонии за прихваченный с улицы электросамокатСмотреть фотографии
11:55
Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам ковровой бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
10:59
Волгоградский облсуд признал геноцидом зверства нацистов над сталинградцамиСмотреть фотографии
10:57
Стали известны подробности ДТП в Волжском с вылетевшей из салона женщинойСмотреть фотографии
 