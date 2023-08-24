В Котельниковской центральной районной больнице Волгоградской области остаются трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает ИА «Высота 102», состояние женщин по-прежнему оценивается как тяжелое. Накануне вечером в Котельниково для консультации бортом санавиации прибыли врачи из Волгограда.

– Женщины 1992, 1973 и 1963 г.р. продолжают лечение в реанимационном отделении Котельниковской ЦРБ, состояние тяжелое, – сообщили «Высоте 102» в ответ на редакционный запрос. – Вчера для оказания помощи коллегам из ЦРБ в Котельниковский район была доставлена мультидисциплинарная бригада специалистов из Волгограда. По стабилизации состояния пострадавших будет рассматриваться возможность их перевода в медучреждения областного центра.

Напомним, что аварии также пострадала 7-летняя девочка. Еще вчера ее из Котельниково транспортировали в больницу №7 Волгограда. В настоящее время ребенок в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в отделении травматологии.

Накануне сообщалось, что примерно в 14.00 23 августа на 185-м км автодороги «Котельниково-Сальск» автомобиль Toyota Camry под управлением 31-летней жительницы Удмуртии совершил съезд на правую обочину с последующим наездом на дорожную конструкцию водопропускной трубы. В результате аварии на месте погиб 2-летний ребенок водителя. Сама водитель, а также ее 7-летняя дочь и две пассажирки были доставлены в ЦРБ.

Все пострадавшие, а также погибший ребенок – жители Удмуртии.