Что касается непосредственно игры. У нас был длинный выезд. Из Ульяновска сюда приехали. Сделали максимальную ротацию. Дали возможность возможность всем поиграть. Может быть, отдельные фрагменты не удовлетворяли полностью. Всё понятно - в усложненных условиях. температурные условия и переход на другое покрытие. Ещё раз повторяю, были большие изменения в составе. Но поставленную задачу победить и пройти дальше решили.

- Традиционно хотел бы поблагодарить болельщиков команды, которые приезжают, болеют. Чувствуем их поддержку, поэтому каждая победа прежде всего для них, - заявил Сергей Попков.