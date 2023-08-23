Спорт 23.08.2023 08:22
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23.08.2023 08:22
Главный тренер «Ротора» Сергей Попков и бывший наставник астраханского клуба Артем Куликов на пресс-конференции после кубкового гостевого матча с «Астраханью», который накануне, 22 августа, завершился победой волгоградцев со счётом 1:0, прокомментировали ход прошедшего поединка, сообщает V102.RU.
- Традиционно хотел бы поблагодарить болельщиков команды, которые приезжают, болеют. Чувствуем их поддержку, поэтому каждая победа прежде всего для них, - заявил Сергей Попков. Что касается непосредственно игры. У нас был длинный выезд. Из Ульяновска сюда приехали. Сделали максимальную ротацию. Дали возможность возможность всем поиграть. Может быть, отдельные фрагменты не удовлетворяли полностью. Всё понятно - в усложненных условиях. температурные условия и переход на другое покрытие. Ещё раз повторяю, были большие изменения в составе. Но поставленную задачу победить и пройти дальше решили.
Также главный тренер сине-голубых адресовал добрые слова в адрес футбольного клуба «Астрахань.
- Создавали моменты и трудности. Обязательно будут успехи. Есть интересный тренер. Поэтому желаю хозяевам, так как сам в определенной мере причастен к этому клубу, чтобы «Астрахань» развивалась и больших ей успехов. Ну, а мы пойдём дальше решать свои задачи, - заключил главный тренер.
Высказался о прошедшем матче и наставник «Астрахани» Артём Куликов.
- Со своей стороны хотел бы пожелать «Ротору» решить все поставленные задачи на сезон. Они этого заслуживают. И город, и болельщики, которые сегодня приехали поддержать команду. К Сергею Николаевичу Попкову отношусь с большим уважением. Прекрасный специалист. Знает своё дело. Он пришёл и волгоградцы поправили свои результаты. Думаю, что всё будет хорошо. Этого им желаю, - сказал Артём Куликов.
Напомним, Артем Куликов также возглавлял волгоградский «Ротор». После вылета клуба из ФНЛ на его место пришел Алексей Стукалов, который, в свою очередь, уступил место новому специалисту.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор"
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