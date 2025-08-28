Парковку у общеобразовательных учреждений в Волгограде можно сделать бесплатной дополнительно еще один раз в году – 1 сентября. Об этом сообщил зампредседателя Волгоградской облдумы Руслан Шарифов.

- В Волгограде парковка бесплатна с 20:00 до 08:00, 15 минут у социальных объектов, в выходные, а также праздничные дни. Но День знаний к последней категории не относится. Возможно, муниципалитетам стоит подумать о внесении изменений в работу парковок, - написал депутат в своем Telegram.

По его словам, такая инициатива обсуждается в Москве. Соответствующее предложение уже направлено главе Минтранса Андрею Никитину депутатами Госдумы.

Тем временем, в этом году 1 сентября выпадает на рабочий день, поэтому парковка в центре Волгограда будет платной.

Отметим, что зона платных парковок в Волгограде постепенно увеличивается. Так, как ранее сообщалось, в ближайшие месяцы волгоградских автолюбителей ожидает очередная вторая волна расширения платного парковочного пространства. 40 платных парковок планируют ввести еще на 10 центральных улицах.