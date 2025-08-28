Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВО

В зоне СВО погиб Сергей Таранов из Камышина Волгоградской области. Об этом передает V102.RU со ссылкой на ТГ «Наш Камышин».
Сергей Таранов, имеющий медицинское образование, был мобилизован в октябре 2022 года. Три года он работал начальником военного медпункта, его перебрасывали на разные точки передовой, в том числе и самые горячие. Трудно подсчитать, сколько жизней спас военный врач – он и его коллеги оказывали помощь раненым бойцам, вынесенным с поля боя.
Весной этого года Сергей был серьезно ранен. Но он торопился вернуться туда, где был очень нужен.
Сергей Таранов, вспоминают все, кто его знал, был разносторонним человеком. Он поражал своими знаниями в самых разных сферах, его считали настоящим интеллектуалом. При этом он был творческим человеком. Некоторое время работал на камышинском телевидении видеооператором, состоял в Союзе журналистов России. Также он писал замечательные стихи, занимался музыкой, альпинизмом.
Эта утрата стала тяжелым ударом для всех, кто знал этого человека.
