Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской области

В Волгоградской области после ночной атаки на инфраструктуру локомотивного депо на станции Петров Вал возобновлено движение поездов, но есть задержки в расписании, передает V102.RU со ссылкой на сообщение Приволжской железной дороги.

- Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам. В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: №107 Волгоград - Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт - Саратов, №244 Новокузнецк - Анапа, №358 Уфа - Имеретинский Курорт, - сообщили в ПривЖД.

Составы следуют с задержкой, которая составляет менее 1 часа.

Отмечается, что железная дорога принимает усилия для скорейшего ввода поездов в график.

Напомним, что минувшей ночью в Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА. В результате из-за падения обломков возник пожар в одном из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Возгорание оперативно потушили. Пострадавших нет. На время обследования инфраструктуры движение на станции было приостановлено.