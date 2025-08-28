В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаются

Аэропорт Волгограда восстанавливает работу после ночных ограничений, которые вводились на фоне атак БПЛА на регион. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную аэропорта, «Аэрофлот» отменил два рейса из Волгограда в Москву и обратно.

Задерживаются пять вылетов в Калининград, Анталью и Москву. Пока не могут приземлиться самолеты из Антальи, Москвы, Сочи и Махачкалы.

Напомним, ограничения в аэропорту Волгограда вводились с 22:12 мск 27 августа до 05:23 мск 28 августа. За это время, по данным Росавиации, три самолета «ушли» на запасной аэродром.