В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаются

28.08.2025 06:17
Аэропорт Волгограда восстанавливает работу после ночных ограничений, которые вводились на фоне атак БПЛА на регион. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную аэропорта, «Аэрофлот» отменил два рейса из Волгограда в Москву и обратно.

Задерживаются пять вылетов в Калининград, Анталью и Москву. Пока не могут приземлиться самолеты из Антальи, Москвы, Сочи и Махачкалы. 

Напомним, ограничения в аэропорту Волгограда вводились с 22:12 мск 27 августа до 05:23 мск 28 августа. За это время, по данным Росавиации, три самолета «ушли» на запасной аэродром.

