В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалок

Общество 28.08.2025 07:20
С 1 сентября в России начнут действовать новые правила розничной продажи зажигалок. Из-за массового пристрастия несовершеннолетних к токсичным веществам в Госдуме утвердили поправки в КоАП, вводящие штрафы за продажу зажигалок на сниженном газе лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Отметим, по информации «Парламентской газеты», ранее газ, используемый в зажигалках, был включён Правительством в перечень потенциально опасных для здоровья человека. Нарушителям нового порядка грозят штрафы: физическим лицам 200-300 тыс. рублей; должностным – 500-700 тыс. рублей; юридическим – 1,5-2 млн рублей.

