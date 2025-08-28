



С 1 сентября в России начнут действовать новые правила розничной продажи зажигалок. Из-за массового пристрастия несовершеннолетних к токсичным веществам в Госдуме утвердили поправки в КоАП, вводящие штрафы за продажу зажигалок на сниженном газе лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Отметим, по информации «Парламентской газеты», ранее газ, используемый в зажигалках, был включён Правительством в перечень потенциально опасных для здоровья человека. Нарушителям нового порядка грозят штрафы: физическим лицам 200-300 тыс. рублей; должностным – 500-700 тыс. рублей; юридическим – 1,5-2 млн рублей.