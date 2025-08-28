В РЖД предупредили о задержке поездов из-за атаки на станцию в Петров Вале

В Волгоградской области приостановлено движение поездов через станцию Петров Вал в Камышинском районе, где потушили пожар после падения обломков БПЛА. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, по предварительной информации пострадавших нет.

- Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре, - сообщили в ПривЖД. - Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов.

Сообщается, что координацией работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге занимается оперативный штаб.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО ночью отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты транспортно-логистической инфраструктуры в регионе. В результате от падения обломков загорелось одно из технических строений локомотивного депо. Пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.