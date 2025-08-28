Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%

В Волгограде в августе наблюдается снижение цен на новостройки на фоне сокращения объема предложения. Эту тенденцию зафиксировали аналитики Яндекс.Недвижимость. Правда, падение цен по сравнению с июлем небольшое – 0,6%. В среднем квадратный метр жилплощади на первичном рынке в областном центре стоил в конце лета 129 тысяч рублей.
По доступности квадратного метра строящегося жилья Волгоград традиционно является одним из мегаполисов-лидеров, утверждают эксперты. В то же время объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 5,3% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 5,8 млн рублей, что также является самым низким показателем среди миллионников,
Сервис зафиксировал также активизацию покупателей на первичном рынке после начала цикла снижения ключевой ставки. Осенью, осторожно прогнозируют аналитики, интерес к новостройкам может повыситься еще заметнее.