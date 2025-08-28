Экономика

Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%

Экономика 28.08.2025 10:33
0
28.08.2025 10:33


В Волгограде в августе наблюдается снижение цен на новостройки на фоне сокращения объема предложения. Эту тенденцию зафиксировали аналитики Яндекс.Недвижимость. Правда, падение цен по сравнению с июлем небольшое – 0,6%. В среднем квадратный метр жилплощади  на первичном рынке  в областном центре стоил в конце лета  129 тысяч рублей. 

По доступности квадратного  метра строящегося жилья Волгоград  традиционно  является одним из мегаполисов-лидеров, утверждают эксперты. В то же время объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 5,3% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 5,8 млн рублей, что также является самым низким показателем среди миллионников,

Сервис зафиксировал также активизацию покупателей на первичном рынке после начала цикла снижения ключевой ставки. Осенью, осторожно прогнозируют аналитики, интерес к новостройкам может повыситься еще заметнее. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.08.2025 11:28
Экономика 28.08.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 08:48
Экономика 28.08.2025 08:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 08:04
Экономика 28.08.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2025 16:43
Экономика 27.08.2025 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2025 06:07
Экономика 27.08.2025 06:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2025 12:26
Экономика 26.08.2025 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2025 14:18
Экономика 25.08.2025 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2025 10:36
Экономика 23.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.08.2025 09:59
Экономика 23.08.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 16:37 Реклама
Экономика 21.08.2025 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2025 08:26
Экономика 21.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:38
Экономика 21.08.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:16
Экономика 21.08.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.08.2025 15:37
Экономика 20.08.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2025 20:21
Экономика 19.08.2025 20:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
10:09
80% абонентов «Ростелекома» Волгоградской области управляют услугами связи самостоятельноСмотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВОСмотреть фотографии
08:48
Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Автотопливо подорожало в Волгоградской области на 8 копеекСмотреть фотографии
07:48
Прокуратура поможет пассажирам задержавшихся в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:28
Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаютсяСмотреть фотографии
05:51
Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:41
В РЖД предупредили о задержке поездов из-за атаки на станцию в Петров ВалеСмотреть фотографии
05:27
Пожар на желдороге возник из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:46
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда план «Ковёр» на фоне атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом суд рассмотрит дело о чадящем заводеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде прокуратура уличила инспектора ГАИ в служебном подлогеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
В Николаевске пламя охватило 1 га у берега Волги: на месте работают спасателиСмотреть фотографии
19:53
«В шоке до сих пор»: волгоградцы засняли пробравшегося в дачный дом скорпионаСмотреть фотографии
19:12
Под Волгоградом за 85 млн рублей отремонтируют повреждённый паводком мост к хутору РогачиСмотреть фотографии
18:33
Волгоградца заковали в цепи после нападения с ножом на знакомогоСмотреть фотографии
18:04
«Дети – в детдом, я в колонию»: в Волгограде решат судьбу отца-одиночки, осужденного за оставление частиСмотреть фотографии
17:49
Как трамваи готовят к рейсу: репортаж с ремзоны Волгоградского депоСмотреть фотографии
17:31
Детский фонд в Волгограде подарил 121 портфель детям ветеранов СВОСмотреть фотографии
 