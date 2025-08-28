Экономика

Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской области

28.08.2025
В Волгоградской области за минувшую неделю резко подорожали огурцы. По данным Волгоградстата, средняя цена на эти овощи составляет теперь почти 121 рубль, что на 20% выше, чем на предыдущей неделе.  В то же время стоимость других овощей снизилась. Например, картофель продается по  36,29 рубля за килограмм (минус 11,5%), а морковь –  по 40,16 рубля (минус 12,7%). 

Упали в цене  масло подсолнечное – снижение составило 1,3% (129,21 рубля), а также яйца – теперь они стоят в среднем 62,69 рубля за десяток. Это на 2,7% меньше, чем было на предыдущей неделе. Рис стал дешевле на 2,3% (82 рубля), а вермишель – на 2% (72,86 рубля). 

Среди самых подешевевших продуктов питания оказалась и колбас полукопченая и варено-копченая – 562, 91 рубля, что на 3,4% меньше, чем было на предыдущей неделе. 

Стоимость сыра  увеличилась на 1,47% (822 рубля за кг). А из круп заметнее всего подорожала гречка – на 2,5. Теперь килограмм гречки стоит в среднем 50,89 рубля. При этом в начале 2025 года стоимость этой крупы была выше  – почти 53 рубля за килограмм. 

Фото V102.RU 

