Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшую неделю резко подорожали огурцы. По данным Волгоградстата, средняя цена на эти овощи составляет теперь почти 121 рубль, что на 20% выше, чем на предыдущей неделе. В то же время стоимость других овощей снизилась. Например, картофель продается по 36,29 рубля за килограмм (минус 11,5%), а морковь – по 40,16 рубля (минус 12,7%).

Упали в цене масло подсолнечное – снижение составило 1,3% (129,21 рубля), а также яйца – теперь они стоят в среднем 62,69 рубля за десяток. Это на 2,7% меньше, чем было на предыдущей неделе. Рис стал дешевле на 2,3% (82 рубля), а вермишель – на 2% (72,86 рубля).

Среди самых подешевевших продуктов питания оказалась и колбас полукопченая и варено-копченая – 562, 91 рубля, что на 3,4% меньше, чем было на предыдущей неделе.

Стоимость сыра увеличилась на 1,47% (822 рубля за кг). А из круп заметнее всего подорожала гречка – на 2,5. Теперь килограмм гречки стоит в среднем 50,89 рубля. При этом в начале 2025 года стоимость этой крупы была выше – почти 53 рубля за килограмм.