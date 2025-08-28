Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской области

В ночь с 27 на 28 августа в Волгоградской области силы ПВО ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Минобороны России.

Всего в период с 23:00 мск 27 августа до 7.00 мск 28 августа над регионами России было перехвачено и уничтожено 102 БПЛА самолетного типа.

Напомним, что в Волгоградской области, по сообщению губернатора, в результате падения обломков БПЛА загорелось одно из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.