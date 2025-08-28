Транспортные прокуроры контролирует соблюдение прав пассажиров, которые пострадали в связи с задержкой поездов в Волгоградской области после ночной атаки БПЛА. Об этом V102.RU сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

- Из-за происшествия на станции Петров Вал в Волгоградской области задерживаются пассажирские поезда, - сообщили в надзорном ведомстве. - Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования.

Ранее в Приволжском отделении железной дороги сообщали, что движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: №107 Волгоград - Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт - Саратов, №244 Новокузнецк - Анапа, №358 Уфа - Имеретинский Курорт, - сообщили в ПривЖД. Составы следуют с задержкой, которая составляет менее 1 часа.

Фото: Южной транспортной прокуратуры