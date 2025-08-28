Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенки

В Палласовке Волгоградской области школа выплатила моральную компенсацию в сумме 300 тысяч рублей ученику, который получил в образовательном учреждении серьезную травму. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, ребенку поставил подножку одноклассник, в результате мальчик упал и сильно ударился о кафельный пол.

У него произошел разрыв селезенки. Орган ребенку пришлось удалять.

Учитывая, что серьезный вред здоровью мальчик получил в школе, его родители обратились в суд с иском к образовательному учреждению.

- Суд определил размер компенсации в 300 тысяч рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав вручил требование представителю должника, разъяснив ему последствия неуплаты задолженности, - рассказали в ГУ ФССП по региону.

Отмечается, что школа не стала медлить и выплатила всю сумму пострадавшему.

