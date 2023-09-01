«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услуги

С 1 сентября в России вступают в силу основные положения ФЗ № 580, призванного регулировать деятельность такси. Предполагается, что нововведения позволят отсеять недобросовестных водителей, увеличить ответственность агрегаторов и ввести простые и понятные для всех правила. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтрансе, сегодня в Волгоградской области создаются реестры для перевозчиков. Так, в соответствии с новым ФЗ, комитетом будут вестись 3 региональных реестра: реестр ТС легкового такси; реестр перевозчиков легковым такси; реестр служб заказа легкового такси. Иными словами рынок и его участники с этого дня переходят под пристальный контроль.

Но чего ждать простым волгоградцам? Вероятнее всего, роста цен на услуги такси, ведь многие водители из-за ужесточения требований планируют либо уходить в тень и начинать «бомбить» от бордюров, либо и вовсе искать другой заработок.

Итак, в Волгоградской области, как и в других регионах РФ будут созданы реестры перевозчиков, такси и служб заказа. У последних теперь появится ответственность за передачу заказа водителям без лицензии. Согласно замыслу авторов закона, с 1 сентября таксисты не смогут выйти на линию без статуса самозанятого, ИП, необходимых справок и лицензий, а также заключенного договора со службой заказа.

Но и это еще не все. С 1 сентября 2024 года начнут действовать поправки в отдельные законодательные акты РФ в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковым такси. Это позволит существенно повысить размер страховых выплат пассажирам такси. Из документа следует, что юрлицо или ИП, заявленные как перевозчики, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на два миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру такси. Отмечается, что страховку необходимо делать на каждый автомобиль с разрешением на перевозку.

Журналисты «Высоты 102» поговорили о грядущих изменениях с волгоградскими таксистами, представляющими разных агрегаторов. Непосредственные участники рынка поделились своими прогнозами, рассказали о хитростях парков и агрегаторов, а по итогу сошлись в одном — все мы 1 сентября оказались на пороге перемен (и нет гарантий, что к лучшему).

Алексей не первый год работает в «Яндекс.Такси». Волгоградец оформлен как самозанятый. «Катает», как он выражается, на своей машине. Такси для него — основная работа.

— Я работал и на себя, и через парк. Минус самозанятого — это пресловутые 4% налога плюс комиссия «Яндекса» 18% с каждого заказа. Итого выходит 22%. Если работать в парке, то комиссия варьируется от 1 до 5%. Я нашел парк, где у меня берут один процент. Мне это выгодно, — рассказывает Алексей. — Есть так называемые «подключашки» — фирмы-прокладки, они имеют с каждой сотни свой рубль. Заключают договор с «Яндексом». Их задача — приводить водителей. Дают свои машины, сдают их в аренду плюс процент. Это юрлица или ИП. Как на них выйти? Они сами тебя находят – есть специальные базы.

Со слов волгоградца, больше всего его тревожит необходимость делать в следующем году специальную страховку для водителей такси.

— Это расширенная страховка, стоимость которой может доходить до 70 000 тысяч рублей. Хорошо, когда машина в аренде, а если своя? — задается вопросом таксист. — Согласен, что с водителями такси часто возникают проблемы, случаются аварии, и, видимо суммы, которые есть, не могут компенсировать ущерб, поэтому страховые хотят больше. Сейчас предлагается обычная страховка по ОСАГО. Есть и допстраховка, которая дороже обычной тысяч на пять, но по ней выплаты больше. Все зависит от того, как договоришься со страховщиками. Обычно выбирают сумму покрытия до 1,5 миллиона. Сейчас у меня обычный полис. К тому же, если я захочу продать свою машину, а у меня будет страховка, как у водителя такси, то автомобиль попадает в определенный реестр. При продаже потенциальные покупатели будут это знать, цена существенно снизится, как и количество желающих приобрести машину. Мне это не выгодно. Получается, если я хочу продолжать таксовать на своем авто, то мне необходимо купить другую машину, которую в дальнейшем будет не жалко.





Алексей утверждает, что на сегодня лицензий и специальных страховок в Волгограде нет ни у кого.

— Все более-менее легально в Москве и Питере. В Волгограде нет никакой базы. Согласно закону, каждое утро мы должны проходить медосвидетельствование, иметь путевки и прочее. Необходимой инфраструктуры нет, это опять же расходы. На кого они лягут? Вопрос, как и то, кто бы этим занимался, — рассуждает водитель. — В Волгограде таксистов не дергают, обклеенные у них машины или нет. На нас пока не заостряют внимание. Бывали случаи, что останавливает гаишник, спросит про лицензию на работу, ты говоришь нету ее и спокойно едешь дальше.

Алексей говорит, что на все его вопросы, адресованные в поддержку «Яндекс.Такси», от прямых ответов там стараются уходить.

— Отвечают очень витиевато. Сказали только одно — чтобы к 1 сентября у меня была справка об отсутствии судимости. В «Яндексе» не разъясняют, как все нововведения будут фиксироваться и кем проверяться. Грубо говоря, если мне нужно будет страховой полис за 70 000 рублей показать агрегатору, то тут да, не отвертишься, — рассуждает волгоградский таксист. — В парке сказали, что к 1 сентября у меня должен быть путевый лист и медосвидетельствование. Можно пройти дистанционно. Я так понимаю, если требования закона не выполнить, агрегатор банить не будет, но не будет давать заказы, пока все не сделаешь.

По словам волгоградца, на сегодня водители такси справляются с пассажиропотоком, но не исключено, что уже в скором времени пассажиры столкнутся с нехваткой свободных машин.

— Сейчас город мы перекрываем, даже в час пик. Если «Яндекс» кого-то единично блокировал, то на их место приходили другие. Текучка присутствует. Но теперь из-за планируемых изменений многие водители, особенно те, кто подрабатывал в такси вечерами или на выходных, захотят уйти. У нас есть свой чат волгоградских таксистов. Много людей уже сейчас хотят «отвалиться». Вопрос, куда они уйдут. Будут ли таксовать через другие сервисы? — вновь задается вопросом Алексей. — С другой стороны временные подработчики перехватывают заказы в самые пиковые часы. У них меньше расходы, они не арендуют машины. Те, кто всерьез занят в сфере, их недолюбливают. Если взять расходы в среднем, учитывая лицензии и страховку со следующего года, то траты на одного водителя составят около 100 тысяч рублей в год. Сюда плюсуем комиссии агрегатору до 1000 рублей в день, расходы на заправку, техосмотр. Не забываем и об аренде автомобилей, которая варьируется от 1300 до 1700 рублей в сутки. Многие уйдут из этой сферы, а кто будет возить людей, я не знаю.





Алексей считает, что законодательные инициативы неизбежно отразятся на стоимости поездок.

— Я слышал, что в «Яндексе» ранее уже заявили об увеличении цены поездки на 20% в связи с тем, что выросла стоимость на сами автомобили и на запчасти. Если сейчас минимальная стоимость, в которую, если мне не изменяет память включены 4 минуты ожидания и 1.2 километра пути составляет 65 рублей, то повышение будет означать, что минимальная стоимость заказа поднимется на 13 рублей. Хотя и сейчас народ жалуется, мол, почему такие ценники. Типа я раньше за 100 ездил, а теперь 200 плачу. Пассажиры всегда недовольны ценой. Плюются, но едут. Ценовая политика зависит от «Яндекса» и меняется по сто раз на дню.

Волгоградский таксист склоняется к тому, что выходом из ситуации могло бы стать принятие поправок в законодательство.

— По моему мнению, нужны поправки, введение каких-то полисов ОСАГО на сутки, на декаду, не знаю, что-то в этом роде, чтобы на водителей ложилась меньшая финансовая нагрузка. Все ждут сентября. Лично для меня — это большая неизвестность. Для многих работа в такси лишь подработка в дополнение к основной работе. Людям нужно хоть как-то выживать. И они точно не захотят продолжить в новых условиях, — говорит Алексей. — Все это делается, на мой взгляд, для того, чтобы всех загнать в стойло, чтобы платили по максимуму, были на виду и никаких «левых» схем. Плюс никто не отменял аппетиты страховщиков. Получается, либо ты с нами на сто процентов, либо давай до свидания. Третьего не дано.

Водитель не исключает, что в сентябре волгоградские таксисты снова могут взбунтоваться как это было полтора года назад.

— Вспомните, тогда «Яндекс» забрал у нас конечную точку. Таксисты тогда требовали введения твердых ставок, полной информации о маршруте, снижения «грабительского» процента, который забирает себе агрегатор. Либо тихо уйдут, либо бунт, — спрогнозировал Алексей.





Еще один таксист из Волгограда Андрей успел поработать как самозанятым, так и в таксопарке.

— Я несколько лет отработал в «Яндекс.Такси». На тот момент, когда я только пришел, была видна точка «Б». Потом агрегатор закрутил гайки из-за махинаций водителей. Например, кто-то мог выполнять так называемые фейковые заказы, подделывая GPS, чтобы сидеть дома и получать деньги. На диване откатал — получил пять тысяч. Красота же, — вспоминает Андрей. — Минусы «Яндекса» — множество заморочек. К примеру, каждые 10 дней необходимо предоставлять фотоотчет. Нужно было делать четыре фотографии с разных сторон машины, внутри салона. Им это необходимо, чтобы понять — водитель не был в ДТП и у него чистый салон. Надо свои фото присылать, мол, вот смотрите, я за рулем. Все это продолжалось в моей жизни около трех лет. А теперь я удалил это приложение и перешел в inDrive.

По словам Андрея, у самозанятых выше налог, но ему удалось найти парк, который берет с него всего один процент комиссии.

— Меня все устраивает. В inDrive все без комиссии. «Яндекс» монополист и этим все сказано. Они подняли комиссию за свой сервис. Плюс у них только один — больше заказов. В inDrive в этом плане всегда нужно что-то делать. В плане, что оставил заявку пассажир, выбираешь ты, видишь куда поедешь, сам себе хозяин, но торгуетесь, как на рынке, — говорит таксист. — Для водителей здесь созданы условия, чтобы зарабатывать. Минимальная стоимость поездки — 120 рублей. Здесь я за пять-шесть часов могу «поднять» 3000 рублей, в «Яндексе» за аналогичное время выходило около двух.





Андрей, как и все его коллеги, ждет перемен после 1 сентября.

— В inDrive к началу сентября нужно оформить самозанятость или ИП, сделать справку об отсутствии судимости. Здесь также нужен страховой полис для пассажиров в будущем и лицензия в настоящем. Она стоит 3500 тысячи рублей, плюс 1500 платишь каждый месяц в течение пяти лет. Это деньги за то, что ты можешь выйти в такси, — рассказал водитель. — Если взвесить все «за» и «против», то работать в inDrive выгоднее, но «Яндекс» пользуется большей популярностью у пассажиров. Тем не менее, уверен, что после 1 сентября большинство из «Яндекс.Такси» окажется у нас. К нам и так уже многие перешли.

В «Яндекс.Такси» ответ на официальный запрос ИА «Высота 102» с просьбой пояснить, как законодательные новеллы отразятся на численности водителей, качестве услуг и ценах на них, несмотря на установленные законом о СМИ сроки, так и не предоставили.