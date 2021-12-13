Полицейские задержали участника акции таксистов «Яндекса» в Волгограде











Один из участников акции таксистов «Яндекса» был сегодня задержан на стоянке около ТРЦ «Мармелад», где собрались водители, не согласные с экономической политикой агрегатора. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», одному из мужчин по имени Иван предъявили организацию публичного мероприятия, не согласованного с властями – ст.20.2 КоАП РФ. Полицейские сопроводили волгоградца в служебный автомобиль и повезли его в отдел полиции №3 для составления протокола, несмотря на то, что мужчина заверил, что он не является организатором акции. Коллеги задержанного волгоградца считают это задержание незаконным, заявив, что никакого митинга они не устраивали, угрозы общественной безопасности не создавали, а собрались всего лишь для того, чтобы предъявить претензии агрегатору.

Между тем, сегодняшняя, уже вторая по счету акция таксистов «Яндекса» собрала на стоянке около ТРЦ «Мармелад» десятки водителей, которые озвучили ряд требований агрегатору. В частности, таксисты требуют введения твердых ставок, полной информации о маршруте от начальной и до конечной остановок, а также снижения «грабительского», по их мнению, процента, который забирает «Яндекс.Такси». Водители выразили недовольство тем, что им приходится работать по 12 часов, при этом тарифы на поездки не меняются, несмотря на резкое подорожание топлива. Они признались, что также, как и пассажиры, не имеют понятия, по какому алгоритму назначается цена на поездку, которая может быть одинаковой, несмотря на огромную разницу в расстояниях. Водители разделают возмущение пассажиров и в связи с подорожанием поездок, однако заверили, что не имеют к этому никакого отношения. По мнению таксистов, тарифы на поездки должны быть прозрачными, с фиксированной оплатой доставки автомобиля и короткого ожидания, а далее – с оплатой за каждый километр. Тогда, считают таксисты, и водители, и пассажиры будут иметь четкое представление о стоимости поездок.

Впрочем, и на этот раз представители агрегатора не почтили своим присутствием собрание таксистов. Однако водители заявили, что будут добиваться выполнения своих требований на других акциях, которые, по их словам, запланированы по всей России.