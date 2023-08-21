В Волгограде самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за состояния здоровья стюардессы. По информации Telegram-канала «Московская телега», во время полета у женщины остановилось сердце. Первую помощь оказал ей находившийся на борту глава Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин, сообщают авторы канала.

Факт экстренной посадки ИА «Высота 102» подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. По информации официального представителя воздушной гавани, в Волгограде в самолет приземлился в 10.20 по московскому времени.

– Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи - Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения самочувствия человека на борту, – прокомментировала Анастасия Голодова. – После передачи его сотрудникам медучреждения, борт вылетел по маршруту в 11.10.

В аэропорту не уточняют подробностей о том, что происходило на борту перед посадкой. По информации «Московской телеги», сердце стюардессы пытались запустить до самой посадки. К счастью, это удалось одному из пассажиров.

– Во время рейса Сочи-Москва Уральских авиалиний (самолет вылетел сегодня в 7 утра), у одной из стюардесс случился инсульт, она потеряла сознание, – сообщается в Telegram-канале. – Практически мгновенно сердце остановилось – и капитан корабля по громкой связи обратился к пассажирам. Женщине очень повезло, ведь на борту в этот момент находился руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин, который оперативно смог запустить работу сердца. Откачка заняла более 8 минут вплоть до экстренной посадки в Волгограде, где стюардессу передали врачам.