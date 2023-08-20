ДТП у пивзавода в Волгограде парализовало движение: видео

В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 20 августа, из-за столкновения двух автомобилей образовалась километровая пробка. Как сообщили V102.RU очевидцы, ДТП произошло у пивзавода.
— Авария в среднем ряду. Кроссовер перекрыл полосу. Другие машины его осторожно объезжают. Собирается пробка. Другая иномарка стоит на полосе встречного движения, — рассказали очевидцы.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», из-за аварии километровая пробка наблюдается от станции «Ельшанка» до пересечения улицы Рабоче-Крестьянской с улицей Бобруйской.
Видео: «Жесть Волгограда» / vk.com
Скриншот: «Яндекс. Карты»