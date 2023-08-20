В Волгограде после нокаута мужчина ударился головой о бордюр: видео

В Красноармейском районе Волгограда рано утром произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Как сообщили V102.RU очевидцы, в ходе потасовки один из участников от удара упал и ударился головой о бордюр.





— Все произошло около четырех утра. Жара нереальная, окна открыты, все слышно. Зацепились две компании, судя по всему, что-то отмечавшие. Просили друг друга «пояснить за базар». Началась потасовка. Группы разделились и по двое с каждой стороны стали драться. В итоге один из них после удара полетел на бордюр. Видно, что в нокауте. Все быстро разбежались после этого, — рассказали очевидцы.

Известно, что ночное происшествие случилось в Заканалье на проспекте Канатчиков. Журналисты «Высоты 102» выясняют подробности инцидента.

Видео: «Подслушано. Волгоград Красноармейский» / vk.com

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